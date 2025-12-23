Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Держали оборону более 100 дней. Пехотинцы вернулись с позиции в районе Константиновки
23 декабря 2025, 15:42

Украинские пехотинцы Денис «Барс» и Дмитрий «К2» вернулись с позиции в районе города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней. Об этом сообщили в пресс-службе 93 бригада «Холодный Яр».

По словам пехотинцев, самым сложным оказался первый стрелковый контакт с российскими солдатами.

Военнослужащим удалось ликвидировать семь российских оккупантов. У них они забрали радиостанции, кроме того, украинские военные еще два месяца слушали по ним всю информацию о передвижениях россиян и передавали данные в командно-наблюдательный пункт.  

Также им удалось захватить автомат АК-12.  

«Бойцов вывезли с позиции квадроциклом с прицепом. Вместе с ними забрали и 23-летнего российского пленного Данила Сычева из Волгограда. Во время боя он сдался в плен бойцам с соседней позиции, но вывезти его не было возможности. Поэтому он находился вместе с украинскими воинами на позициях более двух месяцев», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Константиновке атака FPV-дронов привела к ранению человека. Также поврежден гражданский автомобиль. Кроме того, разрушения получил один объект гражданской инфраструктуры.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

