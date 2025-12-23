С начала войны Россия потеряла не менее 12 генералов — BILD

Фото: BILD

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла не менее 12 генералов. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Ликвидированный в Москве генерал Фанил Сарваров стал не первым высокопоставленным офицером РФ, погибшим с 24 февраля 2022 года. По разным оценкам, общее число уничтоженных российских генералов колеблется от 12 до 18 человек.



Наибольшие потери командный состав российской армии понёс в 2022–2023 годах. Первым погибшим генералом стал генерал-майор Андрей Суховецкий — он был убит снайперским огнём 28 февраля 2022 года во время боёв за Гостомель. Уже 10 марта того же года в Мариуполе был ликвидирован генерал-майор Виталий Фролов.



В дальнейшем украинские силы начали целенаправленно выявлять местоположение российских генералов, в том числе с использованием данных западной спутниковой разведки. После подтверждения координат по ним наносились ракетные удары. Так, 11 июля 2023 года был уничтожен генерал-лейтенант Олег Цоков.

Часть высокопоставленных офицеров РФ украинские спецслужбы ликвидировали в глубоком тылу. В декабре 2024 года в результате взрыва самоката погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а в апреле 2025 года — генерал-лейтенант Ярослав Москалик, автомобиль которого был подорван.