ВСУ контролируют часть Покровска и ликвидируют оккупантов на подступах к Мирнограду — ГВ «Восток»

Украинские военные продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде Силы обороны уничтожают россиян на подступах к городу. Об этом сообщили в пресс-службе Группировка войск «Восток».
Как отмечается, продолжается борона Покровска.
«Наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.
Также организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
Ранее мы писали, что по данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в «серую зону», то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной. В ОК «Восток» в свою очередь сообщают, что Силы обороны держат рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
