Россия впервые задействовала четыре авиабазы для ракетного удара

Маршруты вылета российской стратегической авиации с четырёх авиабаз во время ракетной атаки по Украине. Фото: Tracking

Во время ночной атаки по Украине Россия впервые одновременно задействовала сразу четыре авиабазы, расположенные в разных частях страны. Об этом сообщает профильный Telegram-канал Tracking, который специализируется на мониторинге стратегической авиации РФ.



По данным источника, вылеты 11 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 осуществлялись с авиабаз «Украинка» и «Белая» на Дальнем Востоке, «Оленья» на Севере и «Энгельс-2» в западной части России. Ранее столь широкая география аэродромов для одновременных пусков крылатых ракет не применялась.



Отмечается, что загрузка крылатых ракет на трёх Ту-95МС и одном Ту-160 на авиабазе «Энгельс-2» была выполнена всего за несколько часов до боевого вылёта. Такая тактика, вероятно, направлена на минимизацию времени обнаружения подготовки удара и усложнение разведывательной фиксации бортов.



После выполнения пусков часть самолётов совершила посадку на «Энгельс-2» для повторной зарядки крылатыми ракетами, что может указывать на попытку сохранить высокий темп применения стратегической авиации.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия существенно скорректировала маршруты полётов стратегических бомбардировщиков и практически отказалась от регулярного использования авиабазы «Оленья».

Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 38 ракет и 635 беспилотников различных типов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»