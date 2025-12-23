Россия впервые задействовала четыре авиабазы для ракетного удара

Во время ночной атаки по Украине Россия впервые одновременно задействовала сразу четыре авиабазы, расположенные в разных частях страны. Об этом сообщает профильный Telegram-канал Tracking, который специализируется на мониторинге стратегической авиации РФ.
По данным источника, вылеты 11 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 осуществлялись с авиабаз «Украинка» и «Белая» на Дальнем Востоке, «Оленья» на Севере и «Энгельс-2» в западной части России. Ранее столь широкая география аэродромов для одновременных пусков крылатых ракет не применялась.
Отмечается, что загрузка крылатых ракет на трёх Ту-95МС и одном Ту-160 на авиабазе «Энгельс-2» была выполнена всего за несколько часов до боевого вылёта. Такая тактика, вероятно, направлена на минимизацию времени обнаружения подготовки удара и усложнение разведывательной фиксации бортов.
После выполнения пусков часть самолётов совершила посадку на «Энгельс-2» для повторной зарядки крылатыми ракетами, что может указывать на попытку сохранить высокий темп применения стратегической авиации.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия существенно скорректировала маршруты полётов стратегических бомбардировщиков и практически отказалась от регулярного использования авиабазы «Оленья».
Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 38 ракет и 635 беспилотников различных типов.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
