Российская армия продвинулась под Северском и в Сумской области – DeepState

Продвижение российских войск под Северском. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи села Свято-Покровское Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле села Юнаковка на Сумщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала шесть раз, на Северо-Слобожанском и Курском – зафиксировали восемь боестолкновений.

Напомним, что ВСУ ликвидировали бывшего российского «журналиста», который воевал против Украины под городом Северск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко