Украинская армия вышла из Северска

Ситуация в районе Северска. Фото: карта DeepState

В районе города Северск Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По данным Генштаба, российские войска имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия.



«В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из города. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях», – рассказали в командовании.



В ГШ заявили, что город остается под огневым контролем ВСУ.



«Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения. Силы обороны продолжают выполнять боевые задания на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага», – добавили там.

Напомним, что 23 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Северском.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко