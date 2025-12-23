Украинские войска продвинулись вдоль трассы под Покровском – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы E-50 Покровск-Павлоград к северо-западу от Покровска.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 58 российских штурмов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко