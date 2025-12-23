СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск»: это позволило подорвать подлодку в Новороссийске

Удар по российскому морскому самолету-разведчику в Ейске. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом подлодки в порту города Новороссийск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Спецслужба раскрыла ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подлодки. Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению субмарины.



При подготовке к удару по подлодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск» в Краснодарском крае РФ.



Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подлодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Примерная стоимость этого самолета составляет 24 миллиона долларов.



«В Черном море россияне имели только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации – подрыв субмарины класса «Варшавянка». Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, которая оснащена двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел прямо над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель», – рассказали в СБУ.

Напомним, что 15 декабря в СБУ сообщили о том, что Украина впервые в истории подводными дронами подорвала российскую подлодку.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко