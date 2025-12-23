Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск»: это позволило подорвать подлодку в Новороссийске
23 декабря 2025, 20:41

СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск»: это позволило подорвать подлодку в Новороссийске

Удар по российскому морскому самолету-разведчику в Ейске. Фото: кадр из видео Удар по российскому морскому самолету-разведчику в Ейске. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом подлодки в порту города Новороссийск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Спецслужба раскрыла ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подлодки. Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению субмарины.

При подготовке к удару по подлодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск» в Краснодарском крае РФ.

Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подлодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Примерная стоимость этого самолета составляет 24 миллиона долларов.

«В Черном море россияне имели только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации – подрыв субмарины класса «Варшавянка». Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, которая оснащена двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел прямо над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель», – рассказали в СБУ.

Напомним, что 15 декабря в СБУ сообщили о том, что Украина впервые в истории подводными дронами подорвала российскую подлодку.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Ейск Новороссийск Чорное море
Организации
СБУ ВС РФ
Прочее
Самолет Война Авиабаза Атака БПЛА Подлодка
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
все новости
21:18
«Не пережил российского нашествия»: в НГУ показали, как выглядит разрушенный город Белицкое на Донетчине
20:41
СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск»: это позволило подорвать подлодку в Новороссийске
20:15
ВСУ отбили штурм и уничтожили «танки-сараи» российской армии под Константиновкой
19:22
Украинские войска продвинулись вдоль трассы под Покровском – ISW
19:00
В ВСУ ответили, где сейчас в Покровске наиболее активны российские войска
18:32
Украинская авиация поразила места сосредоточения российских операторов беспилотников в Донецкой области
17:49
Украинская армия вышла из Северска
17:23
Российская армия продвинулась под Северском и в Сумской области – DeepState
17:07
Россия впервые задействовала четыре авиабазы для ракетного удара
16:43
ВСУ контролируют часть Покровска и ликвидируют оккупантов на подступах к Мирнограду — ГВ «Восток»
15:48
С начала войны Россия потеряла не менее 12 генералов — BILD
15:42
Держали оборону более 100 дней. Пехотинцы вернулись с позиции в районе Константиновки
15:37
Тимур Миндич не собирается возвращаться в Украину — УП
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:35
Подготовлены драфты документов для завершения войны с Россией
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
13:56
От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта
13:48
Представитель Луганщины выиграл чемпионат Украины по шахматам
13:44
В Дружковке пять часов нет света, в Краматорске — аварийные отключения электроэнергии
13:31
Боец НГУ сбил российский FPV-дрон с первого выстрела
13:10
Банки ряда стран усилили проверки клиентов, связанных с Россией
12:33
Польша подняла истребители из-за активности российских войск в Украине
12:06
Россия массировано атаковала Украину дронами и ракетами. ПВО сбила 621 цель
11:42
В Краматорске спасатели ликвидировали два пожара за сутки
11:22
Утром российский дрон ударил по Краматорску
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
11:06
На Киевщине после российской атаки погибла женщина, среди раненых — несовершеннолетняя
10:57
Россия выпустила по Украине более 650 беспилотников и более 30 ракет — Зеленский
10:20
Удар «Шахеда» в Святошинском районе Киева попал на видео
10:06
В результате удара FPV-дрона по Константиновке ранен мирный житель, повреждено авто
все новости
ВИДЕО
Белицкое. Фото: фото кадр из видео «Не пережил российского нашествия»: в НГУ показали, как выглядит разрушенный город Белицкое на Донетчине
23 декабря, 21:18
Удар по российскому морскому самолету-разведчику в Ейске. Фото: кадр из видео СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе «Ейск»: это позволило подорвать подлодку в Новороссийске
23 декабря, 20:41
От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта
23 декабря, 13:56
Момент ликвидации FPV-дрона ВС РФ. Боец НГУ сбил российский FPV-дрон с первого выстрела
23 декабря, 13:31
Спасатели устраняют последствия удара БПЛА РФ Удар «Шахеда» в Святошинском районе Киева попал на видео
23 декабря, 10:20
Результат сбивания дронов в Буденновске РФ. Скриншот Дроны атаковали ключевой завод «Лукойла» в Ставрополье
23 декабря, 09:44

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор