«Не пережил российского нашествия»: в НГУ показали, как выглядит разрушенный город Белицкое на Донетчине

Белицкое. Фото: фото кадр из видео

Российская армия разрушила город Белицкое Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 4-й бригады оперативного назначения НГУ, опубликовав кадры разрушений и пожаров в городе.



По словам военных, Белицкое – еще один украинский город, который «не пережил российского нашествия».



«Частые обстрелы и постоянные пожары сделали свое дело – нет ни одного уцелевшего здания», – отметили в бригаде.

Напомним, что в ГВА рассказали о ситуации в городе Константиновка и громаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко