Зеленский впервые назвал 20 пунктов мирного плана

Президент впервые назвал 20 пунктов мирного плана. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с Америкой. Об это он рассказал на встрече с украинскими журналистами.



Мирный план:

Подтверждение суверенитета Украины.



Предполагается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения. Украина получит прочные гарантии безопасности.



Численность ВСУ — на уровне 800 тысяч в мирное время.



США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину — будет военный ответ и возобновление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России — гарантии безопасности аннулируются. Если Россия откроет огонь по Украине – гарантии безопасности вступят в силу. Также было дополнение о компенсации для США за гарантии, сейчас это вычеркнуто. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. В частности, страны коалиции желающие могут присоединяться к гарантиям безопасности.



Россия закрепит политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах.



Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Членство в ЕС для Украины — часть гарантий безопасности, мы хотим закрепить дату вступления.



Предусматривает прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, будет включать, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых, природных ресурсов.



Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечение 800 миллиардов долларов.



После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.



Безъядерный статус Украины.



ЗАЭС. Компромисс по этому вопросу не найден. США предлагают совместное управление между Украиной, США и «русскими» — три стороны получают дивиденды. США предлагают «33% на 33% на 33%». И американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: ЗАЭС эксплуатируется совместно США и Украиной — 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще 50% — США самостоятельно определяет свое распределение. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.



Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняющие расизм и предрассудки. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.



Территории. Самый сложный пункт. Предлагалось следующее: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.



Позиция Украины. Как пояснил Зеленский, РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия на «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума. При этом Зеленский отметил, что США хотят референдум, но, по его словам, на голосование следует будет выносить весь документ, а не отдельный вопрос. На референдум нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней.



После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.



Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.



Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленных всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта.



Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Трампа. За нарушения будут предусмотрены санкции.



После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.





Ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины начинается формирование специальной рабочей группы, которая займется ускоренной проработкой вопроса возможного проведения выборов президента Украины в условиях военного положения. Речь идет о предварительно согласованном формате обсуждений на уровне парламента.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»