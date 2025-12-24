Зеленский объяснил идею свободной экономической зоны на Донбассе

Донецкая область.

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, при каких условиях может быть реализована идея свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе и почему этот вопрос может быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передаёт «Суспільне».



По словам главы государства, формат свободной экономической зоны рассматривается как потенциальный инструмент, который теоретически может учитывать позиции разных сторон переговоров. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против вывода своих войск из Донецкой области — именно этого, по его словам, добивается Россия.



Президент отметил, что американская сторона пытается найти компромиссный путь, который не противоречил бы украинской позиции.

«Мы считаем, что свободная экономическая зона — это потенциальная возможность для суверенного государства выбирать такой путь», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Украина сознательно использует формулировку «потенциальные экономические зоны», поскольку сейчас существуют как минимум два сценария территориальных договорённостей. Первый из них — фиксация линии боевого соприкосновения в том виде, в котором она будет на момент заключения мирного соглашения.

«Если мы стоим там, где стоим, — мы договоримся. Поэтому и используется формулировка "потенциальные зоны". Если же мы не договоримся о принципе "стоим там, где стоим", тогда остаются два варианта: либо продолжение войны, либо необходимость решать вопрос со всеми потенциальными экономическими зонами», — пояснил президент.

Зеленский также сообщил, что одна «небольшая, но необходимая» свободная экономическая зона может быть создана в Энергодаре, который предполагается демилитаризовать. Ещё одна СЭЗ может появиться на части территории Донецкой области — однако её создание возможно только после предоставления Украине чётких гарантий безопасности. Эти условия, по его словам, могут быть зафиксированы в отдельном соглашении между Украиной, США и Россией.

Президент подробно описал возможную модель функционирования такой зоны. Она предполагает отвод тяжёлых сил на определённое расстояние — от 5 до 40 километров.

«Если, условно, Краматорск и Славянск становятся свободной экономической зоной, то российские войска должны отойти на 5, 10 или 40 километров. Там, откуда отойдут наши войска, будет украинское управление и украинская полиция. А там, где находятся они, — будут находиться их силы», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за неоднократных нарушений договорённостей со стороны РФ линия соприкосновения фактически может превратиться в зону, где будут размещены международные силы, отвечающие за безопасность и порядок.



Отдельно Зеленский остановился на вопросе референдума. По его словам, действующее украинское законодательство не позволяет реализовать подобные форматы даже потенциально без особого решения.

«Если речь идёт о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса, мы объясняем, что по украинскому законодательству это невозможно. Значит, нужен особый формат и особое решение. И только референдум может определить, готовы ли люди на такой путь, если альтернатива — либо это, либо война», — подчеркнул президент.

Он добавил, что в случае проведения референдума на голосование должен выноситься весь документ целиком, а не отдельные положения.

«Люди должны понимать, за что они голосуют. Не за какую-то отдельную зону, а за весь документ — сказать "да" или "нет"», — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что референдум возможен только при условии полного прекращения огня минимум на 60 дней. В противном случае он не будет считаться легитимным.

«Нелегитимный референдум — это раскол государства изнутри. Референдум может быть объединяющим, но под выстрелами на него никто не пойдёт», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях, не смогут участвовать в таком голосовании.

«Давайте честно — они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. На мой взгляд, это неправильно», — добавил он.

Согласно пункту 14 мирного плана, который Украина обсуждает с американскими партнёрами, решение о создании свободной экономической зоны требует одобрения Верховной рады или проведения референдума. При этом, как отметил Зеленский, именно референдум способен придать такому решению наибольшую легитимность.

Напомним, ранее переговоры США и РФ во Флориде завершились без конкретных решений.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»