Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 23 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары попали два района:



Краматорский район. В Лимане 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль; в Рубцах поврежден дом. В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля. В Славянске повреждена инфраструктура. В Андреевке поврежден дом. В Дружковке повреждены 6 частных домов; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 3 человека, поврежден автомобиль.





Бахмутский район. В Резниковке Северской общины повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что ночью 23 декабря российская армия дважды ударила по городу Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»