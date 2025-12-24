Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты за минувшие сутки, 23 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, под удары попали два района:
Краматорский район. В Лимане 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль; в Рубцах поврежден дом. В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля. В Славянске повреждена инфраструктура. В Андреевке поврежден дом. В Дружковке повреждены 6 частных домов; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 3 человека, поврежден автомобиль.
Бахмутский район. В Резниковке Северской общины повреждены 2 дома.
Ранее мы писали, что ночью 23 декабря российская армия дважды ударила по городу Краматорск.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
