Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший

Донецк попал под обстрел. Фото: телеграм-канал Типичный Донецк

Вечером во вторник, 23 декабря, были слышны взрывы во временно оккупированном Донецке. Город попал под обстрел. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Сообщают о прилете БПЛА в один из многоквартирных домов в Петровском районе. Произошло возгорание многоквартирного дома.



Кроме того, так называемый глава донецкого муниципалитета Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле пострадал мужчина 1967 года рождения.





Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 23 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»