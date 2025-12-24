Женская мобильная группа ПВО продемонстрировала слажённую работу

МОГ — группа ПВО, состоящая исключительно из женщин-военнослужащих.

В сети появилось уникальное видео, на котором показана работа мобильной огневой группы, полностью состоящей из женщин-военнослужащих, сообщают «Новости Донбасса».



На кадрах видно, как командир отдаёт команду «огонь», после чего одна из военнослужащих начинает вести стрельбу из пулемёта, установленного на пикапе. К ней присоединяются ещё две бойцы, демонстрируя слаженную работу группы.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что украинская ПВО этой ночью сбила 60 из 116 атакующих беспилотников.



Отмечается, что среди добровольцев, присоединившихся к ВСУ, оказались и 33 сотрудницы McDonald’s Украина, которые выбрали службу в армии вместо мирной профессии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»