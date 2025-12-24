Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
24 декабря 2025, 16:46

Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма

Над Славянском поднимается дым. Фото из соцсетей Над Славянском поднимается дым. Фото из соцсетей

В Славянске Донецкой области днем 24 декабря прогремели как минимум два взрыва. Инциденты были зафиксированы очевидцами — в сети появились видеозаписи, на которых видно, как над городом поднимается густой дым.

Взрывы произошли на фоне продолжающихся обстрелов Донецкой области. По словам местных жителей, звуки детонаций были слышны в разных районах города, после чего в небо поднялся заметный дымовой шлейф.

Официальной информации о последствиях взрывов, возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщалось. Ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся атак.

Напомним, на Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Прочее
Взрывы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
все новости
19:15
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
18:47
Дружковка 25 декабря останется без света
18:00
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
17:59
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
17:32
Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове
17:17
В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске
16:51
Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО
16:46
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
16:39
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
16:36
Российские войска давят на Мирноград — ВСУ рассказали о ситуации в городе
16:14
На Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов
15:59
В Тюменской области ФСБ убила уроженца Винницкой области
15:30
На Донетчине десантники ВСУ не дали российским войскам форсировать реку Северский Донец и высадить пехоту на берег
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:48
В Чернигове обстрел энергетической инфраструктуры: тысячи людей без света
14:29
Российский беспилотник атаковал людей на улице в Константиновке: есть раненые
14:12
ВСУ поразили место хранения беспилотных катеров и склад полка армии РФ в оккупированных Крыму и Луганской области
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
24 декабря, 19:15
«Чёрный ястреб» ГУР. «Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
24 декабря, 18:00
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
24 декабря, 17:59
Пожар в Краматорске. В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
24 декабря, 17:17
Над Славянском поднимается дым. Фото из соцсетей Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
24 декабря, 16:46
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
24 декабря, 16:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор