Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма

Над Славянском поднимается дым. Фото из соцсетей

В Славянске Донецкой области днем 24 декабря прогремели как минимум два взрыва. Инциденты были зафиксированы очевидцами — в сети появились видеозаписи, на которых видно, как над городом поднимается густой дым.



Взрывы произошли на фоне продолжающихся обстрелов Донецкой области. По словам местных жителей, звуки детонаций были слышны в разных районах города, после чего в небо поднялся заметный дымовой шлейф.

Официальной информации о последствиях взрывов, возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщалось. Ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся атак.

Напомним, на Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»