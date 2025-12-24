Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
24 декабря 2025, 18:00

«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском

«Чёрный ястреб» ГУР. «Чёрный ястреб» ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало архивные кадры боевой операции спецподразделений ГУР, проведённой на Покровском направлении. На видео зафиксирована работа вертолётов, известных как «Чёрные ястребы», в небе над районом боевых действий.

Эксклюзивные кадры демонстрируют эпизоды спецоперации, которую в ноябре 2025 года выполнили бойцы подразделения Black Winter Group в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. В ходе миссии была задействована авиация разведки для оперативной переброски десанта и усиления обороны на критическом участке фронта.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее в интервью «24 каналу» пояснял значение этой операции. По его словам, действия спецназа позволили выиграть время для подхода основных подразделений Вооружённых сил Украины и стабилизировать ситуацию вокруг города.

«Мы смогли выиграть драгоценное время, чтобы основные подразделения Вооружённых сил подошли для усиления. После этого все перестали говорить, что город взят», — отмечал Буданов.



Важную роль в выполнении задачи сыграли аэроразведчики и операторы FPV-дронов, которые выявляли позиции российских войск и наносили точечные удары. Спецназовцы Black Winter Group продемонстрировали высокий уровень слаженности, профессионализма и боевой выучки, успешно выполнив поставленную задачу.

Напомним, в ноябре спецподразделения и авиация Главного управления разведки МО Украины осуществили десантирование с вертолётов в Покровске Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск
Прочее
Покровское направление Чёрные ястребы в Покровске переброска десанта
Организации
ГУР МО Украины Спецподразделение Тимура Black Winter Group

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
все новости
19:15
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
18:47
Дружковка 25 декабря останется без света
18:00
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
17:59
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
17:32
Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове
17:17
В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске
16:51
Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО
16:46
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
16:39
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
16:36
Российские войска давят на Мирноград — ВСУ рассказали о ситуации в городе
16:14
На Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов
15:59
В Тюменской области ФСБ убила уроженца Винницкой области
15:30
На Донетчине десантники ВСУ не дали российским войскам форсировать реку Северский Донец и высадить пехоту на берег
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:48
В Чернигове обстрел энергетической инфраструктуры: тысячи людей без света
14:29
Российский беспилотник атаковал людей на улице в Константиновке: есть раненые
14:12
ВСУ поразили место хранения беспилотных катеров и склад полка армии РФ в оккупированных Крыму и Луганской области
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
24 декабря, 19:15
«Чёрный ястреб» ГУР. «Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
24 декабря, 18:00
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
24 декабря, 17:59
Пожар в Краматорске. В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
24 декабря, 17:17
Над Славянском поднимается дым. Фото из соцсетей Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
24 декабря, 16:46
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
24 декабря, 16:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор