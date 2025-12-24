«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском

«Чёрный ястреб» ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало архивные кадры боевой операции спецподразделений ГУР, проведённой на Покровском направлении. На видео зафиксирована работа вертолётов, известных как «Чёрные ястребы», в небе над районом боевых действий.



Эксклюзивные кадры демонстрируют эпизоды спецоперации, которую в ноябре 2025 года выполнили бойцы подразделения Black Winter Group в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. В ходе миссии была задействована авиация разведки для оперативной переброски десанта и усиления обороны на критическом участке фронта.



Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее в интервью «24 каналу» пояснял значение этой операции. По его словам, действия спецназа позволили выиграть время для подхода основных подразделений Вооружённых сил Украины и стабилизировать ситуацию вокруг города.

«Мы смогли выиграть драгоценное время, чтобы основные подразделения Вооружённых сил подошли для усиления. После этого все перестали говорить, что город взят», — отмечал Буданов.







Важную роль в выполнении задачи сыграли аэроразведчики и операторы FPV-дронов, которые выявляли позиции российских войск и наносили точечные удары. Спецназовцы Black Winter Group продемонстрировали высокий уровень слаженности, профессионализма и боевой выучки, успешно выполнив поставленную задачу.

Напомним, в ноябре спецподразделения и авиация Главного управления разведки МО Украины осуществили десантирование с вертолётов в Покровске Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»