Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области

Ситуация на севере Украины остается напряженной. В ночь на 22 декабря российские подразделения пересекли границу в районе села Грабовское Краснопольской громады Сумской области и попытались закрепиться на юге населенного пункта.



Начались бои, при этом Силы обороны избегали массированных ударов, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей. Оккупанты насильно вывезли 52 гражданских — женщин, детей и около 17—18 мужчин призывного возраста.

Факт незаконного перемещения людей на территорию России официально подтвержден, Киев требует их немедленного возвращения. По оценкам аналитиков, в рейде участвовало до сотни военных РФ. Цель — отвлечение украинских резервов с приоритетных направлений.

Прорыва вглубь области и признаков подготовки масштабного наступления на Сумы не зафиксировано. Параллельно Россия усилила удары дронами по северу области, повредив энергетическую инфраструктуру и оставив без света ряд приграничных громад.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»