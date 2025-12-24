Дружковка 25 декабря останется без света

25 декабря 2025 года в Дружковке временно отключат электроснабжение. С 9:00 до 14:00 город в Донецкой области останется без света из-за проведения аварийно-восстановительных работ.



Об этом сообщает Дружковская городская военная администрации со ссылкой на диспетчера РЭМ.



Жителей просят заранее спланировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»