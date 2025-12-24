В зоне боев Донецкой области остаются более 34 тысяч мирных жителей

Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой областной военной администрации рассказали о текущей ситуации с эвакуацией гражданского населения в области. На подконтрольной Украине территории Донецкой области продолжают находиться почти 193,7 тысячи мирных жителей.



При этом в зоне активных боевых действий, куда входят 21 громада, остаются проживать более 34 тысяч человек. По данным департамента гражданской защиты, с начала полномасштабного вторжения из Донецкой области было эвакуировано свыше 1,3 миллиона человек.

Среди них — 202 тысячи несовершеннолетних и более 47,3 тысячи людей с инвалидностью. В настоящее время на территории области остаются 12 416 детей.



Обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке продолжается в 11 населенных пунктах, расположенных в пяти громадах Донецкой области.

Напомним, на Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»