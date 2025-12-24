Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области

Волонтеры эвакуировали немощного жителя из Григорьевки, Запорожская область. По информации телеграм-канала «Запорожье | Оперативно | Аварийка», волонтеры прибыли на место еще до рассвета — из-за угрозы со стороны FPV-дронов.



В этом районе связь в основном оптоволоконная, поэтому стандартные средства радиоэлектронной борьбы почти не работают. В доме находился одинокий человек — без света и отопления, неспособный передвигаться самостоятельно.



Дом получил повреждения после попадания КАБа рядом. Это был последний шанс спасти жизнь. Отмечается, что благодаря слаженной и быстрой работе волонтеров эвакуация прошла успешно. Человек в безопасности. Еще одну жизнь удалось сохранить, несмотря на все риски и угрозы.

Напомним, в зоне боев Донецкой области остаются более 34 тысяч мирных жителей.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»