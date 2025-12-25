Массированная атака БПЛА в РФ: основной удар — по западным регионам

По заявлению Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 декабря российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 141 беспилотник самолетного типа. Больше всего БПЛА, согласно этим данным, было зафиксировано над Брянской областью — 62 единицы.

Это самый высокий показатель среди всех регионов. Также значительное количество беспилотников, по версии российской стороны, сбили над Тульской (12) и Калужской (11) областями. Над Московским регионом заявлено о девяти перехваченных целях.



В южных, приграничных районах РФ и на временно оккупированных территориях показатели ниже: восемь БПЛА — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью. Еще по пять беспилотников, как утверждается, сбили над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря.



Меньшее количество целей зафиксировано над Курской областью (четыре) и Волгоградской областью (один БПЛА). Данные приводятся исключительно по информации Минобороны РФ и не имеют независимого подтверждения.

Напомним, в порту города Темрюк в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»