МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт РФ бомбой AASM HAMMER
25 декабря 2025, 08:28

Сброс авиабомбы AASM HAMMER на КНП россиян. Сброс авиабомбы AASM HAMMER на КНП россиян.

Украинский истребитель МиГ-29МУ1 нанёс высокоточный авиаудар по российскому командно-наблюдательному пункту, применив управляемую авиабомбу AASM HAMMER. Кадры удара были опубликованы Telegram-каналом пилотов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».

По информации военных, бомба точно поразила вражеский КНП, где находились российские военнослужащие, задействованные в подготовке дальнейшего продвижения на острова в дельте Днепра.

Последствия сброса AASM HAMMER.

«Это сакральное место для их КНП — его уже 6–7 раз здесь уничтожали. "Зомби" снова вернулись, выкопали тела своих, вынесли наружу и сидели как крысы в норе», — говорится в сообщении пилотов.

Специалисты архива боевых кадров российско-украинской войны WarArchive установили место удара. Согласно геолокации, атака произошла в районе города Олешки Херсонской области.

Место удара в районе города Олешки Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в 2025 году французская компания Safran произвела для Украины около 1200 комплектов управляемых авиабомб AASM HAMMER.

Как отметил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, примерно такое количество боеприпасов Россия сбрасывает на территорию Украины за десять дней.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

