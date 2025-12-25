Ночной удар РФ по Одесской области: один погиб, двое ранены

В ночь на сегодня российские войска вновь атаковали Одесскую область, нанося удары по портовым и промышленным объектам. По данным главы ОВА Олега Кипера, один человек погиб, ещё двое получили ранения.
Последствия ударов РФ.
Пострадали административные здания, производственные и складские помещения. На некоторых объектах вспыхнули пожары, их оперативно потушили спасатели.
Экстренные службы продолжают работать на местах разрушений. Спасатели ликвидируют последствия ударов, а правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ.
Напомним, ночью 22 декабря российские оккупанты обстреляли портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
