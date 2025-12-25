Войска России ударили по эвакуационной миссии в Константиновке: есть погибший и раненые

25 декабря российская армия FPV-дроном на оптоволокне атаковала город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в результате удара погиб один человек, еще два – получили ранения.



«Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу Дружковки. Следует отметить, что во время атаки пострадавшие занимались самым важным делом – вывозом людей из опасных зон. Это была очередная эвакуационная миссия, призванная спасти жизнь жителей нашей громады. Под вражеский огонь также попал легковой автомобиль общественной организации «Краматорское объединение волонтеров». Этот транспорт ежедневно осуществлял эвакуацию мирных жителей, вывозя людей из самых опасных зон. Разрушения жилого фонда не зафиксированы», – рассказал Горбунов.

Напомним, что 24 декабря российский беспилотник атаковал людей на улице в Константиновке, в результате чего есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко