Боец ВСУ объехал дрон-«ждун» по дороге на позицию

«Ждун» на Ореховском направлении.

Военнослужащий Сил обороны Украины во время движения к позиции на Ореховском направлении неожиданно столкнулся с вражеским дроном-«ждуном», который находился прямо на дороге.



Военный сумел объехать беспилотник, однако, заметив, что дрон так и не взлетел, принял решение вернуться и обезвредить угрозу. По его словам, оператор БПЛА, вероятно, упустил момент для атаки, что и спасло жизнь бойцу.







«Проехал его, потом поймал себя на паузе в голове — услышал, что "ждун" так и не взлетел. Решил вернуться, потому что если он сидит и не работает, лучше на всякий случай обезвредить. Кто понимает, что произошло, тот поймёт, что мне сильно повезло. Так и живём — от случая к случаю», — говорится в сообщении.



Ситуация произошла на крайне опасном участке фронта: согласно данным DeepState, расстояние от оккупированной Нестерянки до Орехова по трассе составляет менее шести километров.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на Ореховском направлении враг предпринял одну попытку прорыва в сторону Павловки, однако украинские защитники дали отпор.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»