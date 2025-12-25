Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
25 декабря 2025, 12:52

В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными

Фото: ЦНС Фото: ЦНС

Во временно оккупированном Крыму перебои с мобильным интернетом больше не рассматриваются как временная мера. Ограничения постепенно превращаются в постоянный инструмент контроля над населением. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Гауляйтер полуострова Сергей Аксёнов заявил, что замедление и отключение связи будут продолжаться якобы по соображениям безопасности. Однако, по данным ЦНС, истинная цель — ограничение доступа к информации и подавление любой формы самоорганизации.

Оккупационные власти считают интернет угрозой, поскольку он позволяет фиксировать происходящее, распространять альтернативные источники информации и координировать действия. Поэтому связь планируют отключать в периоды кризисов, обстрелов или роста недовольства.

Ограничения уже приводят к серьёзным проблемам — от сбоев в работе экстренных служб и банков до затруднённого доступа к медицинской помощи и новостям. На ВОТ интернет всё чаще используется как рычаг давления на население.

Ранее сообщалось, что Россия также переводит чаты жителей оккупированных территорий в контролируемый мессенджер Max для усиления слежки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

