В Ростовской области атаковали НПЗ: завод загорелся

25 декабря 2025, 12:52

Последствия удара по НПЗ в Новошахтинске. Фото: соцсети Последствия удара по НПЗ в Новошахтинске. Фото: соцсети

25 декабря прогремели взрывы в городе Новошахтинск Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов. На предприятии возник пожар.

В Телеграм-канале Exilenova+ после OSINT-анализа подтвердили, что удар пришелся по НПЗ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и Минобороны РФ пока никак не комментировали атаку.

Напомним, что ночью 24 декабря беспилотники атаковали завод в Тульской области РФ, в результате чего на предприятии возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

