Российская армия нанесла удар по Новополтавке в Донецкой области: возник пожар
25 декабря 2025, 13:05

Последствия обстрела Новополтавки. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Новополтавки. Фото: ГСЧС

24 декабря российские захватчики ударили по частному сектору села Новополтавка Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате атаки загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены приостановить тушение пожара.

Напомним, что 24 декабря армия РФ из «смерчей» обстреляла Славянск на Донетчине, по городу ударили кассетные боеприпасы, повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

