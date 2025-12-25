Захарова отрицает намерения Кремля менять «мирный план» по Украине

МИД РФ опровергло информацию агентства Bloomberg о намерениях Кремля скорректировать предложенный США «мирный план» по Украине.



Как сообщают «Новости Донбасса», с резким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав публикацию в своем Telegram-канале.



Ранее Bloomberg со ссылкой на «источник, близкий к Кремлю» написал, что Россия намерена настаивать на существенных изменениях украинско-американского плана урегулирования, в том числе на введении дополнительных ограничений для украинских вооруженных сил.



В ответ Захарова заявила, что эта информация не соответствует действительности. «Фейк, — написала она. — У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про “близость к Кремлю” — прикрытие фейка».

Ранее «Новости Донбасса» сообщали со ссылкой на Bloomberg, что Москва считает план из 20 пунктов, подготовленный Украиной и США, лишь отправной точкой для дальнейших переговоров, поскольку в документе отсутствуют положения, принципиально важные для России, и он не отвечает на ряд вопросов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»