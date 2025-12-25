Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке

Фотоколлаж: «Новости Донбасса»

Издание «Новости Донбасса» опубликовало фотографию якобы праздничной елки в оккупированном Лисичанске Луганской области, однако снимок оказался фейком.



На изображении — аккуратно украшенная елка с красными и желтыми шарами и звездой на верхушке, создающая иллюзию новогоднего уюта. Но, как выяснилось позже, этот кадр не имеет отношения к реальной ситуации в городе.

Местные жители обратили внимание, что в действительности в центре Лисичанска установили неухоженную елку — без игрушек, гирлянд и каких-либо праздничных элементов.

После этого горожане обратились к оккупационной администрации. В ответ представители захватчиков пообещали, что елку позже «причешут», не уточнив, когда и каким образом это будет сделано.

Напомним, на Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»