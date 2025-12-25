Низкое напряжение в сети оставило Дружковку без воды

Дружковская городская военная администрация сообщила о временном прекращении водоснабжения в городе.



По информации диспетчера «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства», подача воды в Дружковке остановлена из-за низкого напряжения в электросети.



Водоснабжение будет возобновлено после стабилизации электропитания.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что 25 декабря 2025 года в Дружковке временно отключают электроснабжение.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»