Российский БПЛА атаковал Краматорскую громаду: повреждены дома

25 декабря в 10:50 российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Оккупанты для атаки использовали БПЛА «Молния-2».



Повреждены два дома. По предварительной информации, без пострадавших.

Напомним, что 25 декабря войска России ударили по эвакуационной миссии в городе Константиновка на Донетчине, в результате чего есть погибший и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко