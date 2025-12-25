ВСУ ударили по военному аэродрому и ремонтному подразделению полка армии РФ в Адыгее и на оккупированной Донетчине

Ночью 25 декабря Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому вблизи города Майкоп Республика Адыгея РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.
Также ударные БПЛА поразили ремонтное подразделение 143-го мотострелкового полка ВС РФ возле оккупированного села Труженка Донецкой области. Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, что 25 декабря в Ростовской области РФ атаковали НПЗ, в результате чего завод загорелся.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко