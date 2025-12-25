Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Польские истребители в четверг, 25 декабря, перехватили разведывательный самолет РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши на своей Facebook-странице.
Как сообщило Оперативное командование ВС, ночью было зафиксировано вторжение в воздушное пространство Польши объектов со стороны Беларуси.
«Утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Польши», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках мер безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством временно закрыли для гражданского воздушного движения.
Ранее мы писали, что польские дежурные истребители были подняты в воздух на фоне возросшей активности российских войск на территории Украины.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
