Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Польские истребители в четверг, 25 декабря, перехватили разведывательный самолет РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши на своей Facebook-странице.



Как сообщило Оперативное командование ВС, ночью было зафиксировано вторжение в воздушное пространство Польши объектов со стороны Беларуси.



«Утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Польши», — говорится в сообщении.



Кроме того, в рамках мер безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством временно закрыли для гражданского воздушного движения.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»