В штате Техас украли банкомат, но потеряли его по дороге

Скриншот

В США неизвестные попытались похитить банкомат из магазина при автозаправочной станции. Инцидент произошел в штате Техас.

Как сообщает CBS News, двое мужчин подъехали к магазину на угнанном внедорожнике, разбили витрину кувалдой и при помощи троса прикрепили банкомат к автомобилю. При попытке выехать с территории АЗС устройство задело несколько товарных рядов внутри магазина.

После того как банкомат оказался снаружи, он столкнулся с припаркованным на заправке автомобилем. Несмотря на это, злоумышленникам удалось вывезти его за пределы территории. Однако по пути банкомат отцепился от троса и остался на дороге.



Позднее полицейские обнаружили похищенное оборудование, подозреваемых ищут.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»