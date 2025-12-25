Атака на НПЗ в Ростовской области: по заводу ударила украинская авиация ракетами Storm Shadow

Последствия удара по НПЗ в Новошахтинске. Фото: кадр из видео

25 декабря подразделения Воздушных сил ВСУ крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются.



Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и непосредственно вовлечен в обеспечение Вооруженных сил РФ. Предприятие, в частности, снабжает оккупационную армию дизельным горючим и авиационным керосином. Общий объем резервуаров составляет более 210 тысяч кубических метров.

Напомним, что Новошахтинский НПЗ попал под удар украинской армии днем.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко