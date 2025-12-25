Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Полиция Донетчины сорвала канал вывоза женщин в Польшу
25 декабря 2025, 16:10

Правоохранители Донецкой области ликвидировали канал вербовки и вывоза женщин в Польшу для сексуальной эксплуатации. Во время попытки незаконной отправки за границу двух жительниц региона была задержана участница преступной схемы.

По данным следствия, организатором стала жительница Днепропетровской области, действовавшая в сговоре с сообщницей за границей. Женщин вербовали, пользуясь их сложным материальным положением и обещая «высокие заработки» в Европе.

Выезд за границу финансировала сообщница из Польши, которая предоставляла билеты на международный автобус. После прибытия женщин планировали поселить в арендованной квартире и принудить к оказанию сексуальных услуг.

Подозреваемую задержали непосредственно во время посадки женщин в автобус. Суд взял её под стражу. За торговлю людьми ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

