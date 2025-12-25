Украинские десантники поразили российский «Град» с полным пакетом снарядов под Мирноградом

Удар по российскому «Граду» под Мирноградом. Фото: кадр из видео

Операторы ударных дронов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» с полным пакетом снарядов в селе Малиновка восточнее города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, оккупанты были готов «работать» по украинским позициям.



«Однако благодаря своевременной разведке и мастерству пилотов ударных дронов угрозу удалось обезвредить», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что ночью 25 декабря ВСУ ударили по военному аэродрому и ремонтному подразделению полка армии РФ в Адыгее и на оккупированной Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко