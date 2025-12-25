Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
25 декабря 2025, 17:41

На оборону Донетчины с начала 2025 года было направлено 4 миллиарда гривен

Было направлено 4 миллиарда для военных Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что прошло итоговое заседание Совета обороны Донецкой области. По его словам, с начала 2025 года из областного бюджета и бюджетов громад на оборону Донецкой области было направлено более 4 миллиардов гривен.

«Эти средства были использованы на создание и укрепление оборонных рубежей, поддержку Сил безопасности и обороны», — отметил он.

Филашкин уточнил, что только на приобретение БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и другого необходимого оборудования направили вместе с общинами почти 2,5 миллиарда.

Ранее на заседании Совета обороны Донецкой области приняли решение направить 30 миллионов гривен на укрепление обороноспособности подразделений, которые ежедневно защищают Донецкую область от российских оккупантов. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

