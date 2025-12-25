В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК

В Днепре в четверг, 25 декабря, неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
«Сегодня в 14:40 на улице Калиновой г. Днепра во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
Один из военных ТЦК произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы задержать нападавшего.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2.
Ранее мы писали, что 4 декабря группа из девяти человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК и СП, остановила защитника Мариуполя и бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ Романа Покыдько на улице Семена Палия в Одессе.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях