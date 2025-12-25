Удар по эвакуационной миссии в Константиновке: подробности атаки на волонтеров

Последствия атаки на эвакуационную миссию в Константиновке. Фото: кадр из видео

25 декабря в 07:40 российские войска ударным FPV-дроном попали по легковому автомобилю в городе Константиновка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, в машине находились три волонтера.



«Один из них – 42-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, погиб. Также получили ранения 26-летний водитель и находившийся на заднем сиденье пассажир. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения», – отметила Медведева.



Волонтер Богдан Зуяков, который пострадал во время удара, рассказал, что они ехали на эвакуацию раненого пожилого мужчины.



«И на нас «выскочил» дрон. Несколько секунд и взрыв. Я успел выпрыгнуть из машины, Эдик сгруппировался, Слава не успел. Он погиб на месте. Меня ранило в спину, у Эдуарда осколки в ноге», – добавил он.

Напомним, что во время удара в Константиновке погиб харьковский волонтер Вячеслав Ильченко, который с 2022 года занимался эвакуацией людей.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко