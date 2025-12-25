Украинская и американская стороны работают над мирным планом. Зеленский сообщил, что готовы некоторые документы

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
25 декабря 2025, 20:49

Украинская и американская стороны работают над мирным планом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

«Это был действительно хороший разговор, много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно тайминга», — уточнил он.

По словам главы государства, руководитель украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров также будет говорить с американской командой. Зеленский заявил, что уже готовы некоторые документы по мирному соглашению.

«Я вижу, что они готовы почти полностью, некоторые документы готовы. Конечно, по сенситивным вопросам еще нужно поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить. Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них — для России», — добавил он.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с Америкой. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

