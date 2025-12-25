Россияне ударили по Дружковке, ранена мирная жительница

Утром в четверг, 25 декабря, российские оккупанты нанесли удар по Дружковке Донецкой области. Известно об одной раненой. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



Как отмечается, российский FPV-дрон попал в автомобиль в Дружковке.



«В 10:40 в Дружковке в результате попадания FPV-дрона в автомобиль ранена 63-летняя гражданская. Женщине с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами и множественными осколочными ранениями оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 25 декабря в 07:40 российские войска ударным FPV-дроном попали по легковому автомобилю в городе Константиновка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»