Из подконтрольных Украине территорий Донетчины с февраля 2022 года эвакуировано более миллиона человек
Начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной военной администрации Сергей Гончаров сообщил, что из подконтрольных украинской власти населенных пунктов Донецкой области с февраля 2022 года эвакуировались более 1 млн 320,6 тысяч человек. Об этом передает информационное агентство «Укринформ».

По его словам, среди них более 202 тысяч детей и около 47,3 тысяч людей с инвалидностью.

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются 193 698 гражданских лиц.

Ранее мы писали, что в зоне активных боевых действий Донетчины, куда входят 21 громада, остаются проживать более 34 тысяч человек. По данным департамента гражданской защиты, с начала полномасштабного вторжения из Донецкой области было эвакуировано свыше 1,3 миллиона человек.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

