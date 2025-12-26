РФ переживает падение производства и социальные потрясения — СВР Украины

Фото: СЗРУ

По данным Службы внешней разведки Украины, за январь–октябрь 2025 года сальдированный финансовый результат российских организаций снизился на 9,9 % до 21,57 трлн рублей. В октябре падение составило 24,7 % в годовом выражении. Промышленное производство в ноябре упало на 4,1 %, а выпуск легковых автомобилей — на 34,1 %.



Доля убыточных угольных предприятий выросла до 67,6 %, сальдированный убыток составил 327,9 млрд рублей. Из-за международных санкций РФ была вынуждена отложить планы по увеличению производства сжиженного газа до 100 млн тонн в год.



Российские операторы связи повышают тарифы на 10–15 %, а около 15 млн граждан могут потерять доступ к легальному микрокредитованию с 2026 года. Профсоюз учителей призвал к предупредительной забастовке из-за низких зарплат, а в регионах прошли одиночные пикеты против подорожания продуктов, в том числе ингредиентов для салата «Оливье».



Из «Почты России» уволились около 40 тысяч сотрудников, а из аптек исчез популярный нейролептик «Сероквель». С начала войны против Украины ФСБ при задержаниях убила как минимум 74 человека.



Росфинмониторинг с 2022 года внес в список «террористов и экстремистов» 24 ученых, всего репрессии коснулись 115 представителей науки. В 2025 году в реестр «нежелательных» организаций внесено рекордные 95 организаций.



Минюст РФ и суды ограничивают свободы и преследуют СМИ, правозащитников и политзаключенных. По состоянию на 23 декабря в местах лишения свободы находятся 1135 политзаключенных, включая 28 журналистов, 21 врача и 16 юристов.