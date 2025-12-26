Россия всю ночью атаковала порты Одесской области: повреждены гражданские корабли

Последствия атаки на порт в Одесской области. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм

Всю ночь 26 декабря российская армия наносила удары по портам Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



В результате попаданий беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа и корабли под флагами Словакии и Палау. На местах попаданий спасатели тушат пожары. Сотрудники портов продолжают обследование повреждений. Есть частичные перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.



Также под ударами БПЛА оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии. Без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко