Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия всю ночью атаковала порты Одесской области: повреждены гражданские корабли
26 декабря 2025, 11:06

Россия всю ночью атаковала порты Одесской области: повреждены гражданские корабли

Последствия атаки на порт в Одесской области. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм Последствия атаки на порт в Одесской области. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм

Всю ночь 26 декабря российская армия наносила удары по портам Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате попаданий беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа и корабли под флагами Словакии и Палау. На местах попаданий спасатели тушат пожары. Сотрудники портов продолжают обследование повреждений. Есть частичные перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Также под ударами БПЛА оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии. Без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что прокуратура и волонтер Богдан Зуяков рассказали подробности российской атаки на эвакуационную миссию в городе Константиновка Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Алексей Кулеба
Места
Николаевская область Одесская область
Организации
ВС РФ
Прочее
Пожары Война Корабли Порты Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая в оккупации» промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
все новости
14:20
Перевозчики вводят в заблуждение украинцев во время выезда с оккупированных территорий через Беларусь
14:15
Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: есть обесточенные абоненты
13:51
СМИ назвали дату и место встречи Трампа и Зеленского
12:37
Оккупанты на Рождество сбросили авиабомбы на Славянск
12:20
Российский дрон атаковал автомобиль в Дружковке: пострадала пожилая женщина
11:48
Войска РФ за сутки обстреляли Донетчину: много разрушений, есть пострадавшие
11:37
В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии
11:21
Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе
11:06
Россия всю ночью атаковала порты Одесской области: повреждены гражданские корабли
10:50
РФ переживает падение производства и социальные потрясения — СВР Украины
09:49
Ночная атака РФ: «Искандер» и 99 дронов по Украине, ПВО сбила 73
09:39
БПЛА «Герань» попал в жилой дом в Чернигове: есть погибшие и раненые
09:32
Украинская армия отбила комбинированный штурм российских войск под Торецком: уничтожены танк и мотоколонна
09:24
Дружковка – полностью без света
09:07
«Многое может решиться до Нового года»: Зеленский в ближайшее время встретится с Трампом
08:53
В Волгограде пострадал НПЗ после удара дронов
08:30
РФ атаковала Донецкую область: один погибший и трое раненых
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
22:30
Из подконтрольных Украине территорий Донетчины с февраля 2022 года эвакуировано более миллиона человек
все новости
ВИДЕО
Задержанный киллер ФСБ в центре Киева. Фото: СБУ В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии
26 декабря, 11:37
Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе
26 декабря, 11:21
Удар по российскому танку под Торецком. Фото: кадр из видео Украинская армия отбила комбинированный штурм российских войск под Торецком: уничтожены танк и мотоколонна
26 декабря, 09:32
В Волгограде пострадал НПЗ после удара дронов В Волгограде пострадал НПЗ после удара дронов
26 декабря, 08:53
Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине. Фото: 225 отдельный штурмовой полк ВСУ освободили от российских оккупантов пять сел на Днепропетровщине
25 декабря, 20:14
Последствия атаки на эвакуационную миссию в Константиновке. Фото: кадр из видео Удар по эвакуационной миссии в Константиновке: подробности атаки на волонтеров
25 декабря, 18:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор