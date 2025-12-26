В Ставрополе ФСБ задержала 18-летнюю девушку, которая, по данным спецслужбы, готовила ликвидацию офицера Министерства обороны РФ. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



По информации ФСБ, девушка планировала закрепить самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных рядом с воинской частью.



На допросе она заявила, что действовала по заданию «украинских кураторов». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

У Ставрополі москалі не дали знищити хуйловського офіцера.

ФСБ повідомила про затримання 18-річної дівчини, яка готувала знищення підорського офіцера мінубивства рф. pic.twitter.com/sENp8bSgRq — hulyneuley (@hulyneuley) December 26, 2025



Ранее в Москве неизвестный подорвал автомобиль, ликвидировав двух полицейских, причастных к пыткам украинских военных. Также в Москве взорвалась машина генерала Генштаба РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»