В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии

Задержанный киллер ФСБ в центре Киева. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве разоблачили киллера ФСБ, который пытался убить офицера ГУР в центре города. СБУ задержала киллера «на горячем», когда он достал пистолет и прицелился в офицера в одном из столичных заведений.



Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. ФСБ завербовала фигуранта в его государстве, когда тот искал легкие заработки в Телеграм-каналах.



По инструкции россиян агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в городе Первомайск Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.



Позже иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной цели, ее ориентировочные геолокации и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами.



За ликвидацию офицера ему пообещали 50 тысяч долларов и легализацию в одной из стран ЕС.



На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъяли оружие с боеприпасами и смартфон с подтверждением его контактов с ФСБ.



Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко