Российский дрон атаковал автомобиль в Дружковке: пострадала пожилая женщина

25 декабря в 10:40 российские войска FPV-дроном ударили по автомобилю в городе Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, в результате атаки ранения получила 63-летня гражданская.



«Женщине с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами и множественными осколочными ранениями оказали медицинскую помощь», – сказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что прокуратура и волонтер Богдан Зуяков рассказали подробности российской атаки на эвакуационную миссию в городе Константиновка Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко