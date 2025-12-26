Оккупанты на Рождество сбросили авиабомбы на Славянск

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупационные войска на Рождество в четверг, 25 декабря, нанесли три удара авиационными бомбами. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«В течение вчерашнего вечера враг нанес удар по Славянску тремя КАБами. Повреждены частные дома, предприятие, автомобили», — отметил он.



По словам Ляха, информации о пострадавших и жертвах нет.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 25 декабря, российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области. Человек погиб в Константиновке. Ещё трое гражданских получили ранения в результате обстрелов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»